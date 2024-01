छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने CRPF कैंप पर किया हमला, 3 जवान शहीद, 13 घायल

TMC will bring BJP to zero in West Bengal : तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (India) में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की अधिक जिम्मेदारी है और उसे पश्चिम बंगाल से संबंधित लोकसभा (Lok Sabha) सीटों के बंटवारे का मुद्दा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर छोड़ देना चाहिए। पार्टी ने कहा कि वह राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।