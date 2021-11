धुएं से ढंकी दिल्ली, 22 मिलियन लोग प्रभावित, नासा ने जारी की भयानक तस्वीर

11 नवंबर 2021 को सुओमी एनपीपी उपग्रह पर विजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट (VIIRS) ने पंजाब और हरियाणा में आग से भारत के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक दिल्ली की ओर आग के धुएं की नदी की यह प्राकृतिक-रंग की तस्वीर ली।

नासा अर्थ ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर भारत में फसल की आग से निकलने वाले धुएं ने दिल्ली को ढक दिया और वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर में योगदान दिया।

Smoke from crop fires in northern India blanketed and contributed to soaring levels of air pollution. https://t.co/Pe30imj6xV pic.twitter.com/RyNEmVcbXx