मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, 5% बढ़ा महंगाई भत्ता, 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा

नई दिल्ली। ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता बढ़ाकर बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को 12 फीसदी के बदले 17 फीसदी डीए मिलेगा। लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को इसका फायदा मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से मिलेगा। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है।

बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 5 प्रतिशत बढ़ने का निर्णय किया गया।

