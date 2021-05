पंजाब में MIG-21 बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

विमान ने सूरतगढ़ से नियमित उड़ान भरी थी, जब मोगा में एक गांव के पास वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने ट्वीट किया, ‘कल रात पश्चिमी सेक्टर में आईएएफ का बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हो गई।

There was an aircraft accident last night involving a Bison aircraft of in the western sector. The pilot, Sqn Ldr Abhinav Choudhary, sustained fatal injuries. IAF condoles the tragic loss and stands firmly with the bereaved family.