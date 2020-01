मणिशंकर अय्यर ने मंत्रियों का कहा 'डरपोक', कहा- 5 कश्मीर जा रहे हैं बाकी 31 जम्मू जाएंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता ने केरल की एक जनसभा को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के कश्मीर में 36 मंत्रियों को भेजे जाने के फैसले की आलोचना की और उन्हें डरपोक बताया।

अय्यर ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग धोखेबाज हैं। ये लोग जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। अगर होते तो कई साल पहले से चुने गए होते। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार घाटी में अपने 36 मंत्री भेज रही है। वे लोग इतने डरपोक हैं कि उनमें से 31 केवल जम्मू जा रहे हैं और सिर्फ 5 कश्मीर जाएंगे।

#WATCH Mani Shankar Aiyar, in Malappuram, Kerala: There are traitors like the ones we are seeing now, but then in every society there are traitors, these are not representatives of the people, if they were, they would have been elected many many years ago... (20.01.20) pic.twitter.com/EPekRjEIgK