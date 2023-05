ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में The Kerala Story पर लगाया बैन, BJP जाएगी हाईकोर्ट

कोलकाता। 'The Kerala Story' ban in West Bengal पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने विवादास्पद फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का सोमवार को आदेश दिया ताकि ‘नफरत और हिंसा की किसी भी घटना’ को टाला जा सके। भाजपा ममता बनर्जी के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें आशंका है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिल्म का प्रदर्शन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले दिन में, बनर्जी ने कहा कि ‘द केरला स्टोरी’ में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसका इरादा केरल को बदनाम करना है।

अधिकारी ने से कहा कि नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। प्रतिबंध संबंधी इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म केरल में महिलाओं के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र किया था।





क्या बोलीं ममता : ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फेंस में कहा कि केरल के बाद अब बंगाल को निशाना बनाया जाएगा। मुझे पता चला कि बंगाल की भी फाइलें तैयार की जा रही हैं। मैं केरल के मुख्यमंत्री से बात करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि CPM के कुछ लोग भी भाजपा के साथ मिले हुए हैं। इस फिल्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर ये फिल्म बंगाल में चलती रही तो राज्य का साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। इन लोगों ने पहले कश्मीर के लोगों का अपमान किया और अब केरल के लोगों का कर रहे हैं।