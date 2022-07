स्पीकर चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का झटका, शिवसेना का दफ्तर सील

मुंबई। महाराष्‍ट्र विधानसभा में से पहले शिवसेना ने पार्टी विधानमंडल के दफ्तर को सील कर दिया गया। दफ्तर के बाहर मराठी भाषा में लिखा नोटिस चस्पा किया गया है।

शिवसेना के स्पीकर प्रत्याशी राजन साल्वी विधान परिषद के उप सभापति निलम गोर्हे के ऑफिस में बैठे हैं। नोटिस में लिखा गया है कि यह कार्यालय शिवसेना विधायी दल के निर्देश पर सील किया गया है।

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर बंद कर दिया है। हम सदन में साथ जाएंगे। दफ्तर की चाभी हमारे पास है। उन्होंने हमारे कुछ MLA को बंद कर रखा है।

We have closed the office of the Shiv Sena legislative party in the Assembly. We have to go to the House together, the keys to the office are with us. They had kept some of our MLAs locked up. What is the big deal if we've locked up the office: Shiv Sena leader Aaditya Thackeray pic.twitter.com/N6rZkT5Gjb