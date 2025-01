यूनियन कार्बाइड कचरा निपटान के लिए मप्र सरकार को 6 सप्ताह का समय

High court gives 6 weeks time to dispose of Union Carbide waste: मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने को लेकर विरोध के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कचरा निपटान के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने मीडिया को भी यह निर्देश दिया कि वह यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट निपटान के बारे में मनगढंत और फर्जी खबरें न दें।

पीथमपुर में करीब 700 कारखाने : इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित पीथमपुर की आबादी करीब 1.75 लाख है और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में तीन सेक्टरों में करीब 700 कारखाने हैं। वर्ष 1984 में दो और तीन दिसंबर की मध्य रात्रि को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस लीक हुई थी, जिससे कम से कम 5,479 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

