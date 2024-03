Will BJP be able to retain its hold on 26 Lok Sabha seats of Gujarat : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का करिश्मा उन प्रमुख कारकों में से एक है जो गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को संभवत: सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। ऐसा राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है। कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।