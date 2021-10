Live Updates : भारत आज रचेगा इतिहास, हासिल करेगा 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य

-पूर्व अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लांच कर सकते हैं। इसका नाम Truth Social होगा।

-ट्रंप ने कहा है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां ट्विटर पर तालिबान की भारी मौजूदगी है जबकि आपके पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति को चुप करा दिया गया है।

Former US President Donald Trump (in file photo) to launch his own social media platform called 'TRUTH Social'.



"We live in a world where the Taliban has a huge presence on Twitter, yet your favorite American President has been silenced," Trump said in the statement. pic.twitter.com/8iO59oHkoD