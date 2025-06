मैं रोई, गिड़गिड़ाई लेकिन दरिंदों ने नहीं बख्शा, दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया, कोलकाता गैंगरेप पीड़िता की आपबीती

Mass marriage of 1 lakh couples in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में एक लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकारी बयान के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को विवाह में सहयोग देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को सरकार ने और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जनहितकारी रूप दिया है।