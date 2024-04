Weather Updates: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें देश के अन्य राज्यों का मौसम

month of March 2024 was the hottest: 'अल नीनो' (El Nino) दशा और मानव जनित जलवायु परिवर्तन (climate change) के संयुक्त प्रभाव के कारण दुनिया में वर्ष 2024 का मार्च महीना अब तक का सबसे गर्म 'मार्च महीना' (hottest March) रहा। पिछले साल जून के बाद से यह लगातार 10वां महीना है, जब तापमान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी ने नई दिल्ली में मंगलवार को यह जानकारी दी।