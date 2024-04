जेल में बंद सीएम केजरीवाल से पत्नी और निजी सचिव ने की मुलाकात

Slogans raised in support of Prime Minister Modi in Bohra Sabha : मध्य प्रदेश में दाऊदी बोहरा समुदाय की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारे लगाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई। वीडियो में भोपाल से भाजपा उम्मीदवार आलोक शर्मा अपनी पार्टी के नारे मोदी है तो मुमकिन है और अबकी बार, 400 पार का कुछ हिस्सा बोलते नजर आ रहे हैं।