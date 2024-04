वक्फ बोर्ड मामला : AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने जारी किया समन

When Eid Al-Fitr Will Be Celebrated In India : दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में मंगलवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, इसलिए ईद-उल-फित्र का त्योहार गुरुवार को मनाया जाएगा तथा बुधवार को 30वां और आखिरी रोज़ा होगा।