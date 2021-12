CDS जनरल रावत समेत 13 शहीदों को आज अंतिम विदाई

-सुबह 9.30 पर होगा ब्रिग्रेडियर एल एस लिट्टर का बरार स्क्वेयर श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार।

-रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम विदाई देने श्मशान जाएंगे।

-अंतिम संस्कार के लिए ब्रिग्रेडियर लिट्टर का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकला।

Delhi | The mortal remains of Brig LS Lidder who passed away in the military chopper crash being brought out of Base Hospital.



His last rites will be held at 9:30 am, at Brar Square, Delhi Cantt pic.twitter.com/gxCjCZ5Fxf