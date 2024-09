Supreme Court 1 अक्टूबर को करेगा RG कर मेडिकल कॉलेज मामले की सुनवाई

Statement of the father of accused Anuj Pratap Singh killed in the encounter : उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (STF) के साथ उन्नाव में हुई मुठभेड़ में मारे गए आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई और ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया।