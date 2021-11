रामायण एक्सप्रेस में वेटरों की ड्रेस पर बवाल, IRCTC ने लिया बड़ा फैसला

उज्जैन। ट्रेन में सवार वेटर की भगवा पोशाक पर बवाल मच गया। उज्जैन के साधु-संतों ने वेटरों की ड्रेस पर आपत्ति जताते हुए ट्रेन को 12 दिसंबर को दिल्ली में रोकने की धमकी दे दी। इस पर ने ट्रेन के वेटरों की ड्रेस बदल दी।

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर कहा कि सूचित किया जाता है कि इन वेटरों की पोशाक को पूरी तरह से बदलकर अब वेटर की पेशेवर पोशाक कर दिया गया है।’

रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में सवार वेटर की भगवा पोशाक पर आपत्ति जताते हुए उज्जैन के साधु-संतों ने सोमवार सुबह को कहा था कि यह हिंदू धर्म का अपमान है और धमकी दी कि अगर यह ड्रेस बदली नहीं गई तो वे 12 दिसंबर को दिल्ली में इस ट्रेन को रोकेंगे।

Objecting to saffron attire of waiters serving refreshments and food on board the Ramayan Express, seers from Ujjain in Madhya Pradesh claim it is insulting towards Hinduism, threaten to stop the train in Delhi on December 12 if the dress code is not withdrawn