टेकऑफ से पहले रनवे पर फिसला इंडिगो का विमान, घास में फंसे पहिए

नई दिल्ली। DGCA की सख्‍ती के बाद भी देश में विमानों से जुड़ी जुड़ी तकनकी गड़बड़ी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। से कोलकाता जा रहा एक विमान गुरुवार को टेकऑफ से पहले ही रनवे पर फिसल गया। इस हादसे में विमान में सवार यात्री बाल-बाल बच गए।

गुरुवार को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-757 को उड़ान भरने से पहले ही रद्द कर दिया गया। जब विमान को टेक-ऑफ के लिए लाया जा रहा था, उसी दौरान विमान फिसल गया। विमान को तुरंत जांच के लिए भेजा गया। हालांकि, शुरुआती जांच में फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं मिली है। इस घटना में कोई यात्री जख्मी नहीं हुआ।

ट्विटर पर एक पत्रकार ने एक तस्वीर अपलोड की जिसमें रनवे से फिसला विमान और घास में फंसे उसके पहिए दिखाई दे रहे हैं। इंडिगो टैग करते हुए उसने कहा कि गुवाहाटी कोलकाता इंडिगो उड़ान 6F 757 (6E757) रनवे से फिसल गई और असम के जोरहाट हवाई अड्डे पर कीचड़ भरे मैदान में फंस गई। उड़ान दोपहर 2.20 बजे प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन घटना के बाद उड़ान में देरी हुई।

पोस्ट का जवाब देते हुए, इंडिगो ने कहा कि हम इस घटना को गंभीर रूप से ले रहे हैं और इस मुद्दे को संबंधित टीम के साथ तुरंत उठा रहे हैं। कृपया उसी के लिए डीएम के माध्यम से पीएनआर साझा करें।

समाचार एजेंसी एएनआई ने भी अपनी पोस्ट में कहा ‍कि गुरुवार को जोरहट से कोलकाता जा रहा विमान रनवे पर फिसल गया। हालांकि, शुरुआती जांच में फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं मिली है। इस घटना में कोई यात्री जख्मी नहीं हुआ।

