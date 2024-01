IndiGo पर 1.20 करोड़ का जुर्माना, मुंबई एयरपोर्ट पर भी 60 लाख का फाइन, खाना खाते हुए वायरल हुआ था वीडियो

Violence flares up again in Manipur : मणिपुर के मोरेह में उग्रवादियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी एवं बम से हमले की कई घटनाओं और स्थानीय लोगों की केंद्रीय बलों से टकराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उग्रवादियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, मंत्री एवं विधायक मौजूद थे।