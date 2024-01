मणिपुर में फिर हिंसा, मोरेह में उग्रवादियों से मुठभेड़ में 1 पुलिसकर्मी शहीद, CM बीरेन सिंह ने की हाईलेवल मीटिंग

Investors suffered losses worth crores of rupees in the stock market : कमजोर वैश्विक रुख के बीच बुधवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट से निवेशकों को 4.59 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4,59,327.64 करोड़ रुपए घटकर 3,70,35,933.18 करोड़ रुपए रह गया। सेंसेक्स 1,628.01 अंक यानी 2.23 प्रतिशत गिरकर 71,500.76 पर बंद हुआ।