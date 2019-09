पाकिस्तान को भारी पड़ा संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय जवानों ने 2 पाक रेंजर्स को मार गिराया

पाकिस्तानी सेना को मंगलवार-बुधवार की रात सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करना खासा महंगा पड़ा गया। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हाजीपुर सेक्टर में भारतीय जवानों ने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाजीपुर में भारतीय सुरक्षाबलों ने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने सफेद झंडा दिखाकर अपने साथियों के शव वापस ले गए।

#WATCH Hajipur Sector: killed two in retaliation to unprovoked ceasefire violation by Pakistan. Pakistani soldiers retrieved the bodies of their killed personnel after showing white flag. (10.9.19/11.9.19) pic.twitter.com/1AOnGalNkO