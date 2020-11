400 किमी तक दुश्मन की खैर नहीं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली। ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से का सफल परीक्षण किया है।

जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे के लगभग हुए परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने सीधे अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। परीक्षण के दौरान इस ब्रह्मोस दूसरे द्वीप पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया।



दुनिया के सबसे तेज ऑपरेशनल सिस्टम वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 400 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। अर्थात अब यह मिसाइल 400 किलोमीटर के दायरे में शत्रु को ध्वस्त कर देगी। अभी तक इस मिसाइल की रेंज 298 किलोमीटर थी।

today testfired a land attack version of the from the Andaman and Nicobar Islands territory. The target of the missile was on another island there. More details awaited: Sources