भारत बना विश्व का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

New Election Commissioner to be picked on March 14 : चुनाव आयोग में 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की लेकर 14 मार्च को बैठक हो सकती है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद आयुक्त के पद खाली हैं। खबरों के मुताबिक 15 मार्च को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।