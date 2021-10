मैच से पहले विराट कोहली के ट्वीट पर घमासान, आपस में भिड़े भारत-पाक फैंस

दुबई। भारत- टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर दोनों देशों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। मैच से पहले दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही मैच चल रहा है।

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक ट्वीट कर कहा कि लोग कहते हैं रविवार को बड़ा मैच हैं। आप नर्वस है। क्या यह सही है? विराट ने एक फोटो शेयर कर इसका जवाब दिया है। इसमें वे एक टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं जिस पर रांग लिखा हु्आ है।

इस ट्वीट पर देखते ही देखते बवाल मच गया। दोनों ही देशों के क्रिकेट फैंस आपस में भिड़ गए। टीम इंडिया के एक फैन ने ट्विटर पर पाक मैच में कोहली का रिकॉर्ड साझा करते हुए कहा कि वे 2012, 2014 और 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नॉट आउट रहे।

2012 - Remained not out

2014 - Remained not out

2016 - Remained not out



Virat Kohli hasn't been dismissed against in the T20 World Cups. @imVkohli pic.twitter.com/ZHBwKGeb0a