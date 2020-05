भारत-चीन तनाव चरम पर, लद्दाख के पास चीन ने तैनात किए फाइटर जेट्स, सेटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने नगरीगुन्सा एयरबेस पर लड़ाकू विमान जे-11 और जे 16एस के कम से कम 2 स्क्वॉड्रन तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में यहां कई ट्रांसपोर्ट विमानों की लैंडिंग भी हुई है। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन आवश्यक सैन्य साजोसामान को पहुंचा रहा है।

ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने सीमा पर आक्रामक रुख अपनाते हुए न सिर्फ लड़ाकू विमानों को तैनात किया है बल्कि अन्य सैन्य साजोसामान के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्ट विमान भी यहां कई बार देखे गए हैं। इन तस्वीरों को एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनॉलिस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया है।

Recent satellite images via @sbreakintl @PlanetLabs show a large area parallel to the runway at #Ngari Gunsa dual use airbase being rapidly developed since April 2020, as tensions between #India & #China continue to rise pic.twitter.com/1S2XQKHjZS