India China Clash : कांग्रेस पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा आरोप, अधीर रंजन चौधरी का पलटवार

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान चीन ने भारत की हजारों हेक्टेयर भूमि हड़प ली थी। उन्होंने कहा कि तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों ने अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें कुछ ही घंटों में बाहर खदेड़ दिया था।

उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सरकार है, मोदी इसके पीएम है। जब तक भाजपा की मोदी सरकार चल रही है। एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। 8-9 की दरम्यानी रात को सेना के जवानों ने वीरता दिखाई है कि उसकी प्रशंसा करता हूं। घुसे सैनिकों को कुछ ही घंटे में भगा दिया।

#WATCH | Today there is a BJP government in the country. As long as our govt is there no one can capture even an inch of land. I salute the valour shown by our Indian Army troops on the intervening night of December 8-9 (in Arunachal Pradesh): Union Home Minister pic.twitter.com/hsBTJv8dcN

शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से रिसर्च के लिए 1 करोड़ 35 लाख का अनुदान लिया था जो FCRA के अनुसार उचित नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि फाउंडेशन ने जाकिर नाइक से भी 50 लाख रुपया हासिल किया था। जाकिर नाइक ने ये पैसा किस मदद के लिए दिया था? उन्होंने कहा कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।

If they would have allowed I would have given an answer in Parliament that Rajiv Gandhi Foundation received grant of Rs 1.35 crores from the Chinese Embassy during 2005-2007, which was not appropriate as per FCRA. So as per the rules, Home Ministry cancelled its registration: HM