Heavy rainfall: ओडिशा, बंगाल, झारखंड में भारी वर्षा, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Heavy rainfall in Odisha, Bengal and Jharkhand: पूर्वी भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड (Odisha, Bengal and Jharkhand) के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम झारखंड और इससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

विभाग के मुताबिक इस अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण ओडिशा में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है तथा मौसम कार्यालय ने एक और दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

मौसम विभाग कार्यालय ने बताया कि ओडिशा के कम से कम 11 जिलों में बुधवार सुबह से हल्की से मध्यम बारिश जारी है। राज्य में अक्टूबर में औसत मासिक बारिश 114.7 मिलीमीटर है जबकि 1 से 3 अक्टूबर शाम 5 बजकर 30 मिनट तक ही 57.3 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है।

मौसम विभाग ने इस बीच 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है जिसमें बुधवार सुबह 8.30 बजे तक सुंदरगढ़, देवगढ़, अंगुल, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश (7 से 20 सेमी) का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग कार्यालय ने बताया कि झारसुगुडा, संबलपुर, बौध, ढेंकनाल, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और जगतसिंहपुर जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया निम्न दबाव का असर झारखंड में भी दिख रहा है। यहां भी बारिश जारी है। गढ़वा जिले के धुरकी में मंगलवार तक राज्य में सबसे अधिक 152 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने बताया कि राज्य में एक अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सामान्य बारिश 11.7 मिलीमीटर की तुलना में 78 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर रात में और बुधवार सुबह भारी बारिश हुई।

मौसम विभाग ने मंगलवार को इस अवधि के दौरान दक्षिण बंगाल के झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया था। यह भी कहा गया था कि उत्तर बंगाल के कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, मालदा और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में भी 5 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंका है।(भाषा)(फ़ाइल चित्र)