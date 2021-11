समीर वानखेड़े की साली ने दर्ज कराई शिकायत, नवाब मलिक थोड़ी देर में फोड़ेंगे 'हाइड्रोजन बम'

मुंबई। एनसीबी के मुंबई झोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर ने मंगलवार को गोरेगांव पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता के खिलाफ दर्ज कराई। इस बीच नवाब मलिक ने आज सुबह 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने का ऐलान किया है।

हर्षदा दीनानाथ रेडकर ने मंगलवार को एक ट्वीट को लेकर गोरेगांव पुलिस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 503 और 506 और महिला अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत शिकायत दर्ज कराई।

Mumbai: NCB officer Sameer Wankhede's sister-in-law yesterday filed a complaint with Goregoan Police against Maharashtra Minister under Section 354, 354 D, 503 & 506 of IPC & Section 4 of Indecent Representation of Women Act, 1986 over a tweet