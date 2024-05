गुजरात में ISIS के 4 आतंकी गिरफ्तार, जांच में जुटी ATS

4 terrorists of Islamic State arrested in Gujarat : गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने सोमवार को कहा कि उसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल हवाईअड्डे से इस्लामिक स्टेट (IS) के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।

गुजरात-एटीएस ने एक संक्षिप्त नोट में कहा कि हवाईअड्डे से गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी श्रीलंकाई नागरिक और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी थे। गिरफ्तारियों के संबंध में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। पिछले साल अगस्त में एटीएस ने अल कायदा से संबंधों के आरोप में राजकोट से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।

प्रथम दृष्टया वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए एक बांग्लादेशी हैंडलर के लिए काम कर रहे थे। (भाषा)

