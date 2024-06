परीक्षा से पहले वाली रात ही मिल गया था NEET का पेपर, 30 से 32 लाख में बिके थे, नए खुलासों से हड़कंप

Union Minister of State for Women and Child Development Savitri Thakur: केन्द्र सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश के धार से सांसद सावित्री ठाकुर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसा स्लोगन सही तरीके नहीं लिख पाईं। उन्होंने बोर्ड पर लिखा- 'बेढी पडाओ बच्चाव'। 12वीं पास मंत्री ठाकुर की इस लिखावट ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं।