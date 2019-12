भाषण का अनुवाद कर छा गई 11वीं की छात्रा, राहुल ने दिया गिफ्ट

वायनाड के करुवराक्कुंडु के एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल की छात्रा फातिमा सफा राहुल गांधी का भाषण सुन रही थीं। इस दौरान गांधी ने छात्रों से पूछा कि क्या कोई अपनी इच्छा से उनके भाषण का अनुवाद करना चाहेगा। गांधी ने कहा, 'मैं जो कह रहा हूं, क्या यहां मौजूद कोई छात्र उसका अनुवाद करना चाहेगा?'

सफा के हाथ उठाते ही कांग्रेस नेता ने उसे तुरंत मंच पर आने के लिए कहा। वह बगैर हिचकिचाहट मंच पर पहुंच गई और बिना किसी दिक्कत के गांधी के भाषण का मलयालम में अनुवाद करने लगी।

