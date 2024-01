Weather Update : उत्तर भारत के कुछ इलाकों में कोहरा हुआ कम, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में शीतलहर जारी

Fog reduced in some areas of North India : उत्तर भारत में बुधवार को गंगा के मैदानी इलाकों में तड़के कोहरा कुछ कम रहा। आईएमडी के अनुसार, देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 5 दिनों तक शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के अनुसार, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और दिल्ली में कोहरा कम हुआ है लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा।

रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 20 ट्रेन अधिकतम पांच घंटे की देरी से चल रही हैं। पटियाला, अंबाला और बरेली में तड़के साढ़े पांच बजे दृश्यता स्तर 25 मीटर रहा जबकि हिसार, चुरु तथा बहराइच में यह 50 मीटर दर्ज किया गया। इस दौरान लखनऊ और पूर्णिया में दृश्यता स्तर 200 मीटर रहा। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पालम वेधशाला में दृश्यता का स्तर केवल 200 मीटर दर्ज किया गया।

देश के उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुबह कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। दिल्ली हवाई अड्डे पर सोमवार को पांच उड़ानों का मार्ग बदला गया जबकि 100 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा था कि सभी हितधारक कोहरे से संबंधित बाधाओं को कम करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर दृश्यता का स्तर बहुत कम हो जाने के बीच लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है।

आईएमडी ने बताया कि अगले पांच दिन तक उत्तर भारत में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार, देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पांच दिनों तक शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने की आशंका है। (भाषा)

