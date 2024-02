पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों ने ट्रैक्टर रैलियां निकालीं, WTO के खिलाफ प्रदर्शन

Fighting with devotee family at Govardhan in Mathura : मथुरा जिले के गोवर्द्धन इलाके में पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालु परिवार से मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक को निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उनके वाहन को गोवर्द्धन में डीग अड्डा में प्रवेश करते समय पुलिस ने रोक लिया था। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। घटना से नाराज परिवार सड़क पर ही धरने पर बैठ गया।