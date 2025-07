EC ने राज्यसभा महासचिव को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त

Narendra Modi on his visit to Maldives: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) शुक्रवार को 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे, जहां वे द्वीपीय देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मालदीव (Maldive) की राजधानी माले (Male) पहुंचने पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच इस यात्रा के दौरान व्यापक वार्ता होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यहां आए हैं।