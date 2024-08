Pickup vehicle swept away in strong current in Almora : पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। पहाड़ी बारिश का पानी निचले क्षेत्रों में रहने वालों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। नाले के उफान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसमें एक पिकअप गाड़ी बह गई। मुश्किल से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई।