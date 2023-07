तमिलनाडु में मंत्री और उनके सांसद बेटे के परिसरों पर ईडी के छापे

Former Minister Dara Singh Chauhan of UP Joins BJP: उत्‍तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देने वाले दारा सिंह चौहान ने सोमवार को यहां भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। ऐसा कहा जा रहा है कि चौहान को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी चौहान वन एवं पर्यावरण मंत्री थे।