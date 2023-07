पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की भाजपा में वापसी, बन सकते हैं मंत्री

Former Minister Dara Singh Chauhan of UP Joins BJP: उत्‍तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देने वाले दारा सिंह चौहान ने सोमवार को यहां भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। ऐसा कहा जा रहा है कि चौहान को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी चौहान वन एवं पर्यावरण मंत्री थे।

भाजपा राज्‍य मुख्यालय में चौहान को भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई। घोसी (मऊ) विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौहान ने सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा विधानसभा अध्‍यक्ष सतीश महाना को सौंपा था।

चौहान की हुई घर वापसी : इससे पहले, चौहान ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में वन मंत्री से इस्तीफा देकर सपा की सदस्यता ग्रहण की और मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से वह सपा के टिकट पर निर्वाचित हुए। तब चौहान ने भाजपा सरकार पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सपा के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन वहां अपेक्षित महत्व न मिलने से फिर उन्होंने घर (भाजपा में) वापसी कर ली।

बार-बार बदलते रहे हैं पार्टियां : दो बार क्रमश: बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से राज्‍यसभा सदस्‍य और वर्ष 2009 में घोसी लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए चौहान ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी।

चौहान 2017 में मऊ के मधुबन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और योगी सरकार में मंत्री बने थे। उन्होंने भाजपा में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट किया। चौहान ने कहा कि 2024 में नरेन्‍द्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों की सराहना भी की। (एजेंसी/वेबदुनिया)