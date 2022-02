अंडरवर्ल्ड पर ED का शिकंजा, दाऊद की बहन हसीना पारकर के आवास पर छापेमारी

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडरवर्ल्ड और उससे जुड़ी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त से संबंधित धन शोधन के मामले की जांच के तहत में मंगलवार को कई स्थानों पर छापा मारा। इनमें अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन का आवास भी शामिल है।

महाराष्ट्र की राजधानी में हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास समेत लगभग 10 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून (PMLA) के अंतर्गत की जा रही है।

ED officials visit the residence of Dawood Ibrahim's sister in Mumbai pic.twitter.com/HMSDzqPorz