कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में झड़प, आगजनी, पथराव

मीडिया खबरों के अनुसार दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समूहों के बीच हिंसा भड़कने के एक दिन बाद रविवार को कटक शहर में तनाव रहा। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने 6 अक्टूबर को शहर में 12 घंटे का बंद आहूत किया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात 1.30 से 2 बजे के बीच दाराघाबाजार क्षेत्र में हाथी पोखरी के पास झड़प उस समय हुई जब विसर्जन यात्रा कथाजोड़ी नदी के तट पर देबीगारा की ओर बढ़ रही थी।