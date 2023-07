AI की वजह से Dukaan स्टार्टअप के 90% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला सुमित शाह ने कहा 2 घंटे का काम अब सिर्फ 3 मिनट में होता है

Dukaan Lay Off

blockquote class="twitter-tweet"> आज के समय में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसी ही एक घोषणा बेंगलुरु के स्टार्टअप Dukaan के सीईओ सुमित शाह ने की है। हाल ही में ट्विटर पर सुमित शाह ने बताया कि उन्होंने 90% कस्टमर सपोर्ट टीम को निकाल दिया है। इन एम्प्लोयी की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस chatbot ने ली है। सुमित शाह ने बताया कि यह फैसला उन्होंने अपने लाभ को प्राथमिकता पर रखते हुए लिया है। उन्होंने बताया कि उनकी कस्टमर सपोर्ट लागत 85 प्रतिशत तक कम हुई है। साथ ही जिस काम में दो घंटे लगते थे अब वो सिर्फ 3 मिनट में किया जा सकता है। सुमित शाह के इस निर्णय के लिए उनकी निंदा की जा रही है। हालांकि सुमित शाह ने अन्य रोल के लिए लोगों को रोज़गार देने का फैसला भी किया है।blockquote class="twitter-tweet"> We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.





Tough? Yes. Necessary? Absolutely.



The results?



Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%



Here's how's we did it



कौन है सुमित शाह?

सुमित शाह Dukaan नामक स्टार्टअप के सीईओ और सह-संस्थापक हैं। Dukaan एक प्रकार की वेबसाइट और एप है जिसमें कई रिटेलर और मर्चेंट इस एप की मदद से इ-कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं। इस एप के ज़रिए आप अपनी खुद की इ-कॉमर्स वेबसाइट को डिजाईन कर सकते हैं। यह एप आपको कई तरह के मार्केटिंग टूल थीम, plugin जैसी सुविधा प्रदान करता है। सुमित शाह ने Dukaan की शुरुआत जून 2020 में सह-संस्थापक सुभाष चौधरी के साथ की थी।



Dukaan स्टार्टअप से पहले सुमित ने 2018 में Rankz.io और 2014 में Risemetric की स्थापना की थी। सुमित शाह मुंबई के रहने वाले हैं और उन्होंने पढाई में इंजीनियरिंग की है। इसके साथ ही सुमित ने मैकडॉनल्ड्स और क्रेड जैसी कई बड़ी कंपनियों में काम भी किया है। आपको बता दें कि सुमित शाह ने लीना नाम की AI assistance को लॉन्च किया है जो कस्टमर सपोर्ट टीम की जगह काम करेगी।

सुमित के इस फैसले के बाद उनकी काफी नींदा की जा रही है। इस क्रिटिसिज्म पर सुमित ने एक और ट्विट करते हुए कहा कि बड़े मीडिया के फ्रंट पेज पर आना ठीक है लेकिन मेरा सवाल यह है कि heartless, internet angry, lack of empathy जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

Front page of CNN, BBC, Business Insider - that's all okay!



My real question is: where are the words like 'heartless', 'internet angry', 'outrage', 'boasts firing', 'insensitivity', 'lack of empathy', 'bragging'?



Guess they didn't get the memo from 'a few Indian magazines' pic.twitter.com/99gmxNnVgi — Suumit Shah (@suumitshah) July 12, 2023

सुमित के इस ट्वीट पर विष्णु सेठ ने कमेंट करते हुए कहा कि 'सुमित यह AI तुम्हारी कस्टमर सपोर्ट टीम के लिए अच्छा नहीं है। मैंने इस AI से कई सवाल पूछे और कई तरह से एक ही सवाल पूछा पर मुझे मेरे अनुसार जवाब नहीं मिला है।



इसके साथ ही रोहित ने कमेंट किया कि 'अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ये laid off ट्रेंड काफी अच्छा है। पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए बस आपको 90% laid off की घोषणा करनी होती है।'