रविवार, 10 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. delhi on high alert after terror threat
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 10 मई 2026 (11:59 IST)

दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, BJP मुख्यालय समेत कई संवेदनशील इलाकों में हाई सिक्योरिटी

security in delhi for republic day
राजधानी दिल्ली में संभावित आतंकी खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने शहर के कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों, लावारिस वस्तुओं और संवेदनशील क्षेत्रों में खड़े वाहनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि मध्य दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों और प्रमुख सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है।
इनपुट में आत्मघाती हमला, वाहन में लगाए गए आईईडी विस्फोट, फायरिंग और समन्वित हमलों की संभावना जताई गई है। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय और आसपास के सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
 
इलाके में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती, बैरिकेडिंग और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा प्रमुख सरकारी इमारतों, राजनीतिक दफ्तरों, बाजारों, ट्रांसपोर्ट हब और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एंटी-सबोटाज जांच अभियान चलाया जा रहा है।
बम निरोधक दस्ते, स्निफर डॉग स्क्वॉड, क्विक रिएक्शन टीम और दिल्ली फायर सर्विस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कानून-व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। स्थानीय पुलिस की ओर से रैंडम चेकिंग और सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
 
गौरतलब है कि पिछले वर्ष 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह घटना 2011 के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पहला बड़ा आतंकी हमला माना गया था।  Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

केरल में CM को लेकर सस्पेंस बरकरार, बेनतीजा रही कांग्रेस की बैठक, किसके सिर सजेगा ताज?

केरल में CM को लेकर सस्पेंस बरकरार, बेनतीजा रही कांग्रेस की बैठक, किसके सिर सजेगा ताज?Kerala Politics News : केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर 3 घंटे चली बैठक में कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। सभी विधायकों ने 'वन-लाइन रेजोल्यूशन' पास कर अंतिम फैसला खरगे और राहुल गांधी पर छोड़ दिया है। अब कांग्रेस का हाईकमान इस मुद्दे को सुलझाएगा। आलाकमान बहुत जल्दी अपना फैसला देने वाला है, जिसका सभी को इंतजार है। केरल के नए मुख्यमंत्री के संबंध में दीपा दासमुंशी ने कहा कि सभी कांग्रेस विधायकों ने एक पंक्ति के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पार्टी आलाकमान को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

ममता बनर्जी ने X बायो में नहीं लिखा पूर्व मुख्‍यमंत्री, क्या हैं इसके मायने

ममता बनर्जी ने X बायो में नहीं लिखा पूर्व मुख्‍यमंत्री, क्या हैं इसके मायनेMamata Banerjee X Bio Controversy: तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में अपनी हार को पचा नहीं पा रही हैं। अभी भी उन्होंने ने अपने 'X' अकाउंट के बायो पर पूर्व मुख्‍यमंत्री नहीं लिखा है। दरअसल, ममता ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी और न ही इस्तीफा देने लोकभवन जाएंगी।

हिमंता से शुभेंदु तक: BJP का सरकार में आने का 'पैराशूट मॉडल', बड़ा सवाल चुनावी मजबूरी या नई रणनीति?

हिमंता से शुभेंदु तक: BJP का सरकार में आने का 'पैराशूट मॉडल', बड़ा सवाल चुनावी मजबूरी या नई रणनीति?पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ राज्य में पहली बार बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के साथ साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के गठन के साथ मोदी-शाह की जोड़ी ने जिस अंग', 'बंग', और 'कलिंग' मिशन का आगाज किया था, वह अब पूरा हो गया है

एलियंस पर सबसे बड़ा खुलासा: ट्रंप सरकार ने सार्वजनिक की पेंटागन की 170 सीक्रेट फाइलें; क्या दुनिया के सामने आएगी सच्चाई?

एलियंस पर सबसे बड़ा खुलासा: ट्रंप सरकार ने सार्वजनिक की पेंटागन की 170 सीक्रेट फाइलें; क्या दुनिया के सामने आएगी सच्चाई?Aliens and UFO Mystery: एलियंस है या नहीं? यह सवाल हर किसी के मन में जरूर आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए पेंटागन की उन अलमारियों को खोल दिया है, जो बरसों से टॉप सीक्रेट के रूप में बंद थी। हालांकि अमेरिकी सरकार की तरफ से इस मामले में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इससे अब सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है — 'क्या सच में aliens मौजूद हैं?'

कौन हैं माखन लाल सरकार, शुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले पीएम मोदी ने जिनसे लिया आशीर्वाद

कौन हैं माखन लाल सरकार, शुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले पीएम मोदी ने जिनसे लिया आशीर्वादPM Modi Makhanlal honored Sarkar : पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुवेंदु अधिकारी के शपथ लेने से पहले माखन लाल सरकार का सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम का बुर्जुग नेता से मंच पर आशीर्वाद लेना भी चर्चा का विषय बन गया।

और भी वीडियो देखें

MP को 'वाइल्डलाइफ लीडर' बना रहे CM डॉ. यादव, कूनो नेशनल पार्क में आजाद होंगी बोत्सवाना की 2 मादा चीता

MP को 'वाइल्डलाइफ लीडर' बना रहे CM डॉ. यादव, कूनो नेशनल पार्क में आजाद होंगी बोत्सवाना की 2 मादा चीतापर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10-11 मई को श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान वे बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को उनके बाड़े से वन क्षेत्र में मुक्त करेंगे। इस तरह मध्यप्रदेश ने एक बार फिर साबित किया है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संरक्षण के प्रति संवेदनशील नेतृत्व साथ आए तो वन्यजीव संरक्षण केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन बन सकता है।

Ceasefire : यूक्रेन युद्ध खत्म होने की ओर, रूस-यूक्रेन में 1000 कैदियों की अदला-बदली पर सहमति, 8 मिनट के भाषण में क्या बोले पुतिन

Ceasefire : यूक्रेन युद्ध खत्म होने की ओर, रूस-यूक्रेन में 1000 कैदियों की अदला-बदली पर सहमति, 8 मिनट के भाषण में क्या बोले पुतिनरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध अब “अंत की ओर बढ़ रहा है। पिछले चार वर्षों से जारी भीषण संघर्ष के बीच यह उनका अब तक का सबसे मजबूत संकेत माना जा रहा है, जिससे लग रहा है कि मॉस्को अब बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

Tamil Nadu CM oath ceremony LIVE: तमिलनाडु के 9वें CM बने एक्टर विजय, थलपति ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

Tamil Nadu CM oath ceremony LIVE: तमिलनाडु के 9वें CM बने एक्टर विजय, थलपति ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथएक्टर विजय तमिलनाडु ने 9वें मुख्यमंत्री बन गए। विजय की दो साल पुरानी पार्टी TVK ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीतीं। तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने तमिल में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण से जुड़ा पल-पल का अपडेट्‍स-

गुजरात में मोदी के अमृत महोत्सव दौरे से पहले हर्ष संघवी ने रोड शो तैयारियों का किया निरीक्षण

गुजरात में मोदी के अमृत महोत्सव दौरे से पहले हर्ष संघवी ने रोड शो तैयारियों का किया निरीक्षणगुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 मई को गिर सोमनाथ जिले के वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर के दौरे से पहले शनिवार को रोड शो की तैयारियों की समीक्षा की और मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मोदी अपनी यात्रा के दौरान प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव में भाग लेंगे।

उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, रुड़की के सुनहरा मार्ग चौक का नाम अब ‘शहीद चौक', आपदा राहत के लिए 130 करोड़ मंजूर

उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, रुड़की के सुनहरा मार्ग चौक का नाम अब ‘शहीद चौक', आपदा राहत के लिए 130 करोड़ मंजूरउत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट रुड़की नगर निगम क्षेत्र स्थित सुनहरा मार्ग चौक का नाम बदलकर ‘शहीद चौक’ करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत 15वें वित्त आयोग की अवशेष धनराशि से 130 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति भी प्रदान की है। राज्य के प्रत्येक जिले को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com