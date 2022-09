दिल्ली हाईकोर्ट से LG सक्सेना को बड़ी राहत, AAP को सोशल मीडिया से हटानी होगी सभी पोस्ट

नई दिल्ली। में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब अदालत ने पार्टी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने के निर्देश दिए। इस फैसले से उपराज्यपाल को बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केजरीवाल की पार्टी को उपराज्यपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई सभी अपमानजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया है।

passed an interim injunction in favour of in a suit of civil defamation. He had urged the court to pass direction to & its leaders to take down alleged defamatory tweets & other posts from social media.

