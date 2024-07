नीति आयोग की बैठक में ममता के साथ हुआ व्यवहार अस्वीकार्य : कांग्रेस

Which plan is cheaper between Jio and Airtel : प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर दिया है। यह उन लोगों के लिए झटका है, जो सिर्फ कॉलिंग के लिए फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान्स की कीमत दुगुनी कर दी है। हम आपको बता रहे हैं कि कौनसा प्लान आपके लिए सस्ता रहेगा। जियो और एयरटेल में से कौनसा प्लान आपके लिए सस्ता रहेगा। ये प्रीपेड प्लान्स हैं।