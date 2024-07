नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार?

3 passengers got burnt due to falling of tea: गोरखपुर से पुणे (Gorakhpur to Pune) जा रही पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस में एक दर्दनाक वाकया हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनरल कोच में बैठे यात्रियों के ऊपर गर्म चाय (hot tea) गिरने से 3 यात्री झुलस गए। इसके बाद कोच के अंदर अफरातफरी मचने से कई लोग धक्का-मुक्की करने लगे जिससे दरवाजे पर बैठे 2 यात्री नीचे गिर गए और उनकी पहचान नहीं हो पाई है। वेंडर को हिरासत में ले लिया गया है।