खरगे का बड़ा आरोप, निर्वाचन आयोग पीएम मोदी के हाथों की कठपुतली

2 nuns and another get bail in conversion case: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को केरल की 2 नन (nun) समेत 3 लोगों को जमानत दे दी। अधिवक्ताओं ने बताया कि तीनों को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (NIA court) सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष के वकील अमृतो दास ने बताया कि अदालत ने तीनों को सशर्त जमानत दे दी है।