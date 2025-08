मेघवाल ने लगाया राहुल और कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप

Three tier panchayat elections in Uttarakhand: उत्तराखंड (Uttarakhand) में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों (three tier Panchayat elections) के परिणाम लगातार प्राप्त हो रहे हैं। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न जनपदों की जिला पंचायत सीटों पर कुल 358 में से 125 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी घोषित किए जा चुके हैं, वहीं कांग्रेस समर्थित 83 उम्मीदवारों को भी मतदाताओं ने समर्थन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त 150 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव में सफलता प्राप्त की है।