ट्रंप ने एक बार फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका आने वाले ट्रकों पर लगेगा टैक्स
Trump Tariff : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। उन्होंने एक नवंबर से अमेरिका आने वाले सभी मीडियम और बड़े ट्रकों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया है।
टैरिफ पर अपना रुख बदलने के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने कहा कि अगर मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार न होता, तो 7 में से कम से कम 4 युद्ध छिड़ जाते। अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे इसके लिए तैयार थे। सात विमान मार गिराए गए। मैं ठीक-ठीक नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह बहुत प्रभावी था। हमने न केवल सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, बल्कि टैरिफ के कारण हम शांति रक्षक भी हैं।
उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। पहले उन्होंने 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की थी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीद के लिए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की। इसके अलावा भी वे अमेरिका आने वाली कई वस्तुओं पर अलग से भी टैक्स लगा रहे हैं।
टैरिफ पर ट्रंप से क्या बोले ब्राजील के राष्ट्रपति : टैरिफ पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 30 मिनट की फोन वार्ता हुई। इस दौरान सिल्वा ने अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंध हटाने की मांग की। बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और दोनों नेताओं ने जल्द आमने-सामने मिलने पर सहमति जताई। ब्राजील पर ट्रंप ने पहले 10%, फिर 40% तक टैरिफ बढ़ा दिया था।
