सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Why is Bangladesh monitoring fisheries from warships
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (12:37 IST)

मछलियों की निगरानी वॉरशिप से क्यों कर रहा है बांग्लादेश? हेलीकॉप्टर भी लगाए काम पर

Fish monitoring from warship in Bangladesh
Fish monitoring from warship in Bangladesh: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अपनी समुद्री सीमा में युद्धपोत उतार दिए हैं और हेलीकॉप्टर भी निगरानी के लिए लगा दिए हैं। हालांकि बांग्लादेश ने ऐसा किसी संभावित युद्ध के लिए नहीं किया है, बल्कि ऐसा मछलियों की निगरानी के लिए किया है। दरअसल, यह युद्धपोत और हेलीकॉप्टर हिल्सा मछलियों की निगरानी कर रहे हैं। दरअसल, इस समय हिल्सा मछली समुद्र से नदियों में अंडे देने के लिए आती हैं। 
 
बांग्लादेश की हिल्सा मछली को सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता है। हिल्सा समुद्री मछली है और यह समय उसके प्रजनन का है। प्रजनन के लिए यह मछलियां समुद्र से नदी में अंडे देने आती हैं। इस दौरान मछलियों की अवैध रूप से तस्करी न हो इसके लिए सरकार ने वॉरशिप और हेलीकॉप्टरों की तैनाती की है। एक जानकारी के मुताबिक इसके लिए 17 युद्ध और गश्ती हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है, जो कि 24 घंटे मछलियों की गिरानी कर रहे हैं। 
 
मछली पकड़ने पर प्रतिबंध : हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। इसे भारत के पश्चिम बंगाल में बहुत पसंद किया जाता है। हर साल अंडे देने के लिए मछलियों की यह प्रजाति बंगाल की खाड़ी की खाड़ी से नदियों में लौटती है। बांग्लादेशी अधिकारियों के मुताबिक मछलियों के प्रजनन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 4 से 25 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर तीन हफ्ते का प्रतिबंध लगा दिया गया। 
 
कितनी महंगी है हिल्सा मछली : बांग्लादेश में लाखों लोग इस मछली पर निर्भर हैं। हिल्सा मछली की कीमत जगह, मछली के आकार, मौसम और उपलब्धता के आधार पर बदलती रहती है। भारत में इस मछली की बहुत मांग रहती है। कोलकाता बंगाल में इसकी मांग बहुत अधिक होती है और कीमतें अक्सर 1500 से 2500 प्रति किलोग्राम या उससे भी अधिक होती है। खासकर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान इसकी कीमत ज्यादा होती है। क्योंकि इस दौरान बांग्लादेश से आयात भी कम होता है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगIsrael Air Strike in Gaza : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में हमला रोकने की अपील के बावजूद इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की। इस भयंकर हमले में 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की।

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादी

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादीउत्तरप्रदेश के झांसी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बच्चों की दादी अपने से पांच साल छोटे युवक के साथ भाग गई। भागते समय वह अपने साथ 40 हजार रुपए और घर में रखे गहने-जेवर भी ले गई। महिला की इस हरकत के बाद अब पूरा परिवार शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहा

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहाउत्तर बंगाल में रातभर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है। बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपील

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपीलSonam Wangchuk News : लेह में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला उच्‍चतम न्‍यायालय पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से भावुक मैसेज भेजा है। इस मैसेज में उन्‍होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि जब तक यह जांच पूरी न हो, मैं जेल में रहने को तैयार हूं।

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्ट

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्टWeather Update News : इस साल के मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठा है, जिसे 'शक्ति' नाम दिया गया है। इस तूफान के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं, साथ ही गुजरात, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्‍थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई।

और भी वीडियो देखें

शताब्दी वर्ष में संघ का संकल्प है संपूर्ण समाज को संगठित करना : सह सरकार्यवाह अरुणकुमार

शताब्दी वर्ष में संघ का संकल्प है संपूर्ण समाज को संगठित करना : सह सरकार्यवाह अरुणकुमारराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह अरुणकुमार ने कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा है, जो सरल नहीं थी। इस यात्रा में संघ ने देश धर्म, संस्कृति और समाज के किसी भी काम से मुंह नहीं मोड़ा। समाज को केंद्र में रखकर संघ ने काम किया और समाज का विश्वास जीतने में सफल रहा। आने वाले समय में अनेक चुनौतियां हैं, जिनका समाज को संगठित होकर प्रतिकार करना होगा।

अमेरिका में भारतीय मोटल मैनेजर की हत्या, उसने हमलावर से पूछा था- तुम ठीक हो दोस्त...

अमेरिका में भारतीय मोटल मैनेजर की हत्या, उसने हमलावर से पूछा था- तुम ठीक हो दोस्त...Indian motel manager murdered : अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक भारतीय मूल के मोटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना शुक्रवार दोपहर को राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित पिट्सबर्ग शहर में हुई है। मोटल मैनेजर ने हमलावर से पूछा था- तुम ठीक हो दोस्त? आरोपी ने बाद में पुलिस पर भी गोलीबारी की। पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद आरोपी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।

LIVE: वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर केन्द्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

LIVE: वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर केन्द्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिसLive news: चुनाव आयोग सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान करेगा। इसके अलावा राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लग गई। आइए नजर डालते हैं आज की देश-विदेश की प्रमुख खबरों पर...

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले किसका पलड़ा भारी, युवा-महिला वोटर्स होंगे गेमचेंजर

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले किसका पलड़ा भारी, युवा-महिला वोटर्स होंगे गेमचेंजरबिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों का एलान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शाम 4 बजे प्रेस कॉफ्रेस कर बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे। बिहार में 5 नवंबर के बाद विधानसभा चुनाव हो सकते है। चुनाव आयोग बिहार में छठ पूजा के बाद चुनाव करा सकता है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के एलान के 28 दिन बार चुनाव करा सकता है। आज चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।

गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 वाहन चोर गिरफ्तार, एक बदमाश को लगी गोली

गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 वाहन चोर गिरफ्तार, एक बदमाश को लगी गोलीGhaziabad News: यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पांव में गोली लगी है। बताया जा रहा है दोनों बदमाश अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। इस बीच, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com