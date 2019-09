कांग्रेस का पीयूष गोयल पर बड़ा हमला, ऐसे मंत्री हो तो ईश्वर ही अर्थव्यवस्था का तारणहार

नई दिल्ली। नेता जयराम रमेश ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कारक अल्बर्ट को बताने को लेकर केंद्रीय मंत्री पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि यदि ऐसे मंत्री हो, तो केवल ईश्वर ही अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है।

रमेश ने ट्वीट किया, 'जी हां, मंत्री जी। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने के लिए आइंस्टीन को गणित की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ने पहले ही यह कर दिया था। इंतजार कीजिए, अब मानव संसाधन विकास मंत्री यह कहेंगे कि न्यूटन से काफी पहले ही हमारे पूर्वज गुरुत्वाकर्षण के बारे में सब कुछ जानते थे (या उन्होंने पहले ही ऐसा कह दिया है?), इस प्रकार के मंत्री हो तो भगवान ही अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है।'

Yes, Mr. Minister. Einstein did not need maths to discover gravity since Newton already had. Now wait for HRD Minister to say that long before Newton our ancients knew all about gravity (or has he already?)

With such ministers, only God can #FixTheEconomy pic.twitter.com/Zcpj2jOjP8