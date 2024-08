कांग्रेस ने उठाई कोचिंग संस्थानों के लिए व्यापक नीतिगत समाधान की आवश्यकता

Case of mother and son dying after falling in a drain on Delhi-UP border : दिल्ली-यूपी के बॉर्डर पर 3 दिन पहले हुए हादसे में जान गंवाने वाले मां-बेटे की मौत को लेकर राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हादसे में डीडीए को जिम्मेदार बताते हुए आम आदमी पार्टी ने आज उपराज्यपाल के निवास पर विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्‍तीफे की मांग की।